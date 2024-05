Le patate lesse. Ottimo piatto per dimagrire

ll 19 agosto 1883 nasceva, in Francia, Gabrielle Bonheur Chanel, al secolo Coco Chanel, la donna che rese pratica e moderna l’alta moda. Ai primi del Novecento era già consolidato l’uso dei treni per rapidi spostamenti. Al nord si recavano uomini d’affari e sulle riviere le gentildonne con prole. Ma tutta la borghesia aveva un unico problema: dopo un viaggio anche breve su treni a vapore, all’arrivo, gli abiti erano completamente neri a causa della fuliggine della locomotiva. A Londra, addirittura, il fumo delle mille locomotive aveva saturato talmente tanto l’aria londinese da creare in tutta la città un colore grigio che, poi, dette origine all’epiteto cromatico “Fumo di Londra“. E, Cocò, fu la prima a cambiare la moda. Soprattutto per le donne, creando abiti più sobri e di colore scuro per nascondere il nero della fuliggine. Tutta la sua moda era sobria e pratica e famosa rimane la frase rivolta alle sue clienti: "prima di uscire guardatevi allo specchio e toglietevi sempre qualcosa". I campi in cui Cocò Chanel operava erano diversi: dagli abiti, ai cappelli e, soprattutto, ai profumi, tra cui, ancora oggi, celeberrimo è “Chanel n.5”. Famose anche le sue borse, non solo quelle da sera ma anche quelle per il fitness dedicato, essenzialmente, alle donne che si recavano alle terme. I suoi ritmi di lavoro erano allucinanti: si narra infatti che pur di consegnare in tempo gli abiti alle sue danarose dame, riuscisse a non dormire anche per due notti di fila. Tutto questo, per la sua fibra eccezionale. Piccola, magra, asciutta, si vantava della sua fisicità asserendo che era dovuta ad un’alimentazione povera che l’aveva accompagnato nell’infanzia e anche in età matura. Famose le sue minestrine serali ribadite dalla frase: "ho troppo da fare per perdere tempo a digerire". Pare che il suo piatto preferito a pranzo fossero le patate lesse condite con un filo di olio. Un piatto che consiglio a chi vuole dimagrire: le patate infatti hanno pochissime calorie (per arrivare alle 400 calorie di un etto di pasta ci vogliono ben sei etti di patate: un abisso) e sono anche un piatto di altissima digeribilità, utili moltissimo a chi ha problemi di gastrite e di difficolta’ digestive. Per chi ha un camino, ottime anche le patate cotte sotto la cenere.