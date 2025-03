Le emozioni del surf a "Lido Wave". Quattro giorni di eventi sulla costa

Torna a luglio ad animare l’estate di Lido di Camaiore la manifestazione "Lido Wave", un evento unico dedicato al mondo del surf e degli sport acquatici che promette di conquistare appassionati e turisti. Con un programma ricco di novità, la manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si prepara a regalare emozioni e spettacoli imperdibili, sia in acqua che fuori. Il surf sarà protagonista sul litorale dal 16 al 19 luglio.

Partiamo dalle novità di questa terza edizione, ossia le gare notturne e la tappa del campionato italiano in acque libere della Federazione Italiana Nuoto. "Quest’anno Lido Wave si distingue per una delle novità più attese: le gare notturne in mare, che si svolgeranno nella zona antistante il pontile di Lido di Camaiore – spiegano gli organizzatori –; grazie a una particolare illuminazione, il pubblico potrà assistere a performance mozzafiato in un’atmosfera unica e affascinante. Lido Wave 2025 ospiterà anche una tappa del Campionato Italiano Acque Libere Fin, confermando così la sua importanza nel panorama sportivo nazionale".

Oltre agli eventi sportivi, ci sono le manifestazioni collaterali che avranno come epicentri il Pontile e la Galleria Europa. Sul pontile di Lido il pubblico potrà godere di un lungo weekend di eventi ricchi di intrattenimento, tra cui stand espositivi, dimostrazioni pratiche, talk show e sfilate di moda. La vivacità e la cultura sportiva animeranno il lungomare, con attività per grandi e piccini. Inoltre, alla Galleria Europa, sarà possibile visitare un’esposizione di artisti locali e ammirare i disegni dei giovani partecipanti al concorso delle scuole medie, un’occasione per scoprire il talento emergente tra i ragazzi della zona. In programma concorsi a premi destinati al vintage nel surf, dalla tavola alla maglia per arrivare alla rivista più vintage dedicata al mondo del surf. Un mix in grado di catturare l’attenzione degli amanti del settore ma anche di un pubblico più vasto, come quello che in estate affolla la Versilia.

La manifestazione "Lido Wave 2025" è organizzata da Lido Wave in collaborazione con Acsi Surfing e con l’Associazione Balneari di Lido che, con grande impegno, lavorano per offrire un evento che unisce sport, arte, cultura, salute e intrattenimento in una delle località balneari più amate della Toscana. Il tutto con il patrocinio del comune di Camaiore.