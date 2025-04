Le bottiglie di Mariani. Protagoniste a Vinitaly

Una fiera prima al mondo per i produttori di vino e dei distillati, arrivata, quest’anno, alla sua 57° edizione, con i suoi quattro giorni dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder, alla loro passione e lavoro. È il Vinitaly che, tornato a Verona, ha riunito nei suoi stand le eccellenze di tutta Italia, tra cui anche i sapori e gli odori della Tenuta Mariani e il Segreto, protagonisti fino a domani del padiglione 9 Toscana Stand B13 - 1.

"Presenteremo i nostri spumanti e vini della costa toscana - racconta Ido Mariani - il Segreto Metodo Classico e Sabbiamare, i nostri spumanti conosciuti e apprezzati. Sarà anche l’occasione per incontrare i nostri distirbutori con la loro forza vendita che propongono i nostri prodotti su Roma, Firenze e Milano e incontrare qualche nuovo cliente".

È un’occasione, infatti, quella del Vinitaly, di portare i profumi e la sanilità della Versilia e delle colline di Massarosa nei calici di esperti del settore, d’Italia e di tutto il mondo, "di presentare le nuove annate e soprattutto del Segreto del MAre, il nostro metodo classico Under Wares Wine che dopo 24 mesi di affinamento in cantina viene affinato in fondo al mare per 12 mesi - cotinua Mariani - E anche di convincerli a venirci a trovare nelle nostre nuove cantine di Massaciuccoli che grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale inizieremo a costruire il prossimo mese".