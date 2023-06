L’azienda nel firmamento degli innovatori "Facciamo vedere di cosa siamo capaci"

Per la prima volta in 16 anni, l’appuntamento biennale con le innovazioni nel settore nucleare si svolgerà in Italia. Un appuntamento nato, tra le altre cose, "per far vedere cosa siamo in grado di fare come Caen".

"Quando sono rientrato in Italia dopo decenni di esperienza all’estero – ricorda il videpresidente della società Massimo Morichi, organizzatore di ’Animma’ – ho pensato di promuovere questa attività nella culla dove Caen è nata, e cercando anche di far vedere quella che è la nostra realtà e ciò che siamo in grado di fare nel settore nucleare. Caen ha realizzato molte innovazioni in tal senso: lo abbiamo fatto per laboratori internazionali, per l’Agenzia atomica, in ambito di safety e security, per la Marina e l’esercito, per applicazioni Cbrn".

E così, dopo esser passati da Praga a Marsiglia, da Lisbona a Cherbourg, è stato fatto un passo decisivo per "portare a casa" la manifestazione. "Cerchiamo di farla sempre in Europa per sottolineare il contributo del continente sul tema che è estremamente forte, senza voler sminuire il lavoro dei colleghi di altre parti del mondo. In questi giorni ci aspettiamo una partecipazione molto ampia: hanno dato il patrocinio tutti gli enti di ricerca italiani ed europei più importanti. Ci saranno l’Agenzia atomica, aziende e industrie che lavorano nel settore, che come Caen rappresentiamo, e a sottolineare il legame con il territorio, potreranno il loro saluto anche i sindaci di Viareggio e di Lucca".

RedViar