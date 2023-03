Lavori sociali: domande aperte fino al 31 marzo

SPIETRASANTA

ono aperte fino al 31 marzo, attivate dal servizio sociale del Comune, le procedure per formare una graduatoria da cui attingere per l’assegnazione di borse lavoro finalizzate a svolgere attività lavorative socialmente utili. Pulizia, cura del decoro urbano, guardianaggio di locali, parchi e aree pubbliche sono alcuni degli impegni che saranno proposti alle persone individuate, previa verifica dei requisiti richiesti per avanzare la “candidatura”: fra questi, essere già in carico ai servizi sociali del Comune, aver raggiunto la maggiore età, trovarsi in stato di disoccupazione, essere residenti a Pietrasanta da almeno 5 anni e in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 20mila euro.

L’iniziativa consente di compiere un’esperienza di lavoro con un sostegno al reddito ma anche di intraprendere un percorso di riabilitazione e di inclusione sociale. A stabilire la graduatoria degli ammessi sarà una commissione interna all’ufficio di settore, con il supporto degli assistenti sociali. Modulistica e informazioni disponibili all’ufficio servizi sociali del Comune: 0584 795301 oppure [email protected]