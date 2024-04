Lavori di Gaia in orario notturno. Oltre 8mila famiglie senz’acqua

Nelle case di oltre 8mila famiglie i rubinetti martedì resteranno a secco a causa di lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica da parte di Gaia. Per limitare al massimo il disagio l’intervento sarà effettuato però di notte, ossia dalle 22 di martedì fino alle 6 di mercoledì, abbracciando varie zone. A Forte dei Marmi la sospensione riguarderà il centro, Roma Imperiale, Caranna e Vittoria Apuana, per un totale di 7.934 famiglie. L’interruzione idrica interesserà inoltre, il viale Roma e via Nizza, a Fiumetto, e via Emilia a Querceta, per un totale di 116 famiglie. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di maltempo, con il gestore idrico che si scusa fin da ora con i cittadini per i possibili disagi.