L’autobus notturno che unisce la costa si rimette in viaggio

Dopo il successo dello scorso anno, con ventimila biglietti venduti, torna il Lungomare By Night, il servizio speciale di autobus realizzato da Autolinee Toscane, assieme alle Province di Massa Carrara e di Lucca e ai comuni della Costa Apuana (Carrara, Massa e Montignoso) e della Versilia (Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio), per collegare con i bus del trasporto pubblico locale tutte le località della costa apuana e versiliese (da Marina di Carrara fino a Torre del Lago) dalla sera fino alle 6 del mattino.

Il servizio è attivo tutte le sere e le notti (fino all’alba) dal mercoledì alla domenica, dal 1° luglio al 31 agosto 2023, compreso Ferragosto, e nei fine settimana 16-17-18 giugno; 23-24-25 giugno e 1-2-3 settembre. Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile acquistarlo solo a bordo dell’autobus, valido per tutta la notte, indipendentemente dal numero di corse effettuate. "Se pensiamo ai 20 mila biglietti dello scorso anno che significano come minimo 40 mila corse possiamo immaginare cosa questo significhi in termini di meno traffico, meno inquinamento e meno rischio" spiega Giancarlo Pianini, capo movimento di Autolinee Toscana.

Gli autobus "Saranno, come all’estero, “brandizzati“ per il trasporto di categorie giovanili – specifica Riccardo Nannipieri coordinatore comunicazione e marketing del dipartimento nord di AT – con una grafica fluorescente che permetterà di riconoscerli molito bene. Abbiamo locandine con orari che saranno distribuite un po’ in tutte le strutture ricettive della costa e saranno distribuiti volantini in d che attraverso un codice QR riportano alla pagina internet di AT dedicata a Estate in bus".

Sul sito di “AT” attraverso un apposito link (Estate in bus- Vivi l’estate, scegli l’autobus (https:www.at-bus.ititestateinbus), e sulla APP at-bus (scaricabile gratuitamente su ogni cellulare) si trovano tutte le informazioni su orari e percorsi.