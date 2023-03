L’autobiografia di Renata Soli dedicata ai lettori

"La mia vita oltre la veggenza- gli amori nascosti": è il nuovo romanzo di Renata Soli (foto) vive a Viareggio, nel quale si mette a nudo. Il libro è scritto di getto e con il cuore, perché l’autrice vuole presentarsi come una donna a tutto tondo che ha il dono della veggenza, a cui ha donato la vita e i valori, ma è anche una donna che ama e che ha avuto esperienze amorose. Il romanzo è una autobiografia che inizia con il dono della veggenza per coinvolgere il lettore nelle esperienze amorose. Si legge tutto di un fiato. Filo conduttore cuore e speranza. Il libro si acquista consultando il sito www.mediumelisa.it. Informazioni al numero 371.4385518. Renata Soli con stile fluido non tradisce i lettori, anzi li rende protagonisti della sua vita di donna trasparente e libera.