L’attività del gestore idrico Gaia. Campagna di lavaggi straordinari sulle condotte a Torre del Lago

Gaia torna ad operare sulla rete idrica di Torre Del Lago con la campagna di lavaggi straordinari delle condotte, da effettuarsi prima del periodo estivo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’acqua e limitare i fenomeni di torbidità. I prossimi interventi si svolgeranno, sempre in orario notturno per limitare i disagi, dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì, e comunque fino al termine dei lavori. Come la settimana scorsa, i tecnici del Gestore idrico saranno impegnati nell’attivazione di una parte dei nuovi 14 scarichi, realizzati sulla rete idrica nei mesi scorsi e finalizzati alla realizzazioni di lavaggi approfonditi delle condotte. Durante le operazioni di lavaggio straordinario della notte di mercoledì non ci saranno interruzioni del servizio idrico, ma potranno verificarsi episodi di torbidità in alcune zone nel Comune di Viareggio, anche nelle ore successive all’intervento. La mappa con le aree che potranno essere interessate da vari gradi di torbidità sono disponibili sul sito web aziendale www.gaia-spa.it. Nel corso della notte dell’intervento si consiglia di non utilizzare l’acqua. Il gestore invita i cittadini alla collaborazione e alla pazienza, elementi essenziali per portare avanti i lavaggi a beneficio dell’intera comunità. Le squadre di Gaia saranno attive anche nelle ore successive per monitorare le condizioni di erogazione e rispondere a segnalazioni. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà riprogrammato. Il gestore ha avviato da tempo un piano di interventi strutturato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Viareggio, per risolvere il problema dell’acqua torbida nella frazione di Torre del Lago. Il programma prevede un’azione su più livelli, tra cui i lavaggi straordinari programmati, la sostituzione delle condotte, la distrettualizzazione della rete e il monitoraggio costante dei parametri di qualità dell’acqua. Gaia ha rinnovato circa un km di tubazioni in via Gotica, via Verrazzano, via Magellano e via Colombo, per un investimento di 300.000 euro. Nel 2023 il gestore ha proseguito la sostituzione delle tubature nei tratti più critici, come i terminali di rete e alcune strade della frazione, tra cui via Illica, via Bohème, viale Puccini e aree limitrofe, con un investimento complessivo di oltre 400.000 euro. Nella marina di Torre del Lago, dove è in corso la riqualificazione dei marciapiedi e dei parcheggi da parte dell’amministrazione comunale, in contemporanea con questo intervento Gaia, dalla prossima settimana, avvierà la sostituzione della linea acquedotto e gli allacci alle utenze. Si tratta di circa 1.200 ml di nuova tubazione di distribuzione e circa venti allacci per gli esercizi commerciali presenti, lungo il viale Europa dalla rotonda del viale kennedy fino all’ingresso della "Lecciona", per un investimento di circa 200.000 euro.