L’associazione antiusura “Reagisco“ come parte civile al processo

C’è anche l’associazione Antiusura Antiracket “Reagisco ODV“ fra i soggetti che si sono presentati per costituirsi parte civile al processo apertosi venerdì scorso al Tribunale di Firenze per il caso Keu. "Noi – sottolinea Dandy Frati – questo passo l’abbiamo compiuto, ed auspichiamo che anche Ministero dell’Ambiente e, soprattutto, Comune di Viareggio e Parco Migliarino San Rossore facciano la stessa cosa". Il processo, subito rinviato per un difetto di notifica, è stato aggiornato al 10 maggio.