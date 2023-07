L’assessore Bertonelli "È fuori dalla giunta"

L’assessore Vanessa Bertonelli esce dalla giunta. Come anticipato da La Nazione, c’è aria di rimpasto nell’amministrazione comunale: ieri il sindaco Lorenzo Alessandrini ha infatti firmato la revoca delle deleghe della Bertonelli. Si tratta dei settori cultura, scuole superiori e pari opportunità che al momento il primo cittadino ha avocato a sè. "Ma a brevissimo verranno redistribuite" si lascia scappare in modo stringato Alessandrini. Che ci fosse maretta nell’aria non è cosa nuova e nei giorni scorsi il sindaco aveva anticipato che "ogni valutazione si sarebbe basata sugli atti amministrativi" cioè, in sostanza, sulla mole di lavoro che era stata svolta dall’assessore ’sulla graticola’. Ma a pesare non sarebbe stato solo un presunto atteggiamento fiacco della Bertonelli nella gestione della cultura (di fatto demandata alla Fondazione Terre Medicee che ha brillantemente fagocitato il settore) ma anche un sempre più debole sostegno alla maggioranza. Non da ultimo avrebbe pesato l’assenza dell’assessore al consiglio comunale decisivo per varare la bozza di accordo transattivo con Henraux. Adesso quindi si apre la partita per l’assegnazione delle deleghe e si confermerebbero papabili a seguire la cultura il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini o la consigliera Tessa Nardini; il settore pubblica istruzione invece potrebbe essere riuniuto sotto la gestione dell’assessore Valentina Mozzoni.

Francesca Navari