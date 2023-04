"L’artigianato e la scuola" Svelati gli alunni premiati

L’artigianato e la scuola. È questo il binomio del concorso che da quarantadue anni viene promosso da Confartigianato nella provincia di Lucca, da quest’anno in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest ed il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il sostegno del C.S.A; e aperto agli studenti delle elementari, delle medie e delle superiori per dare un futuro a quest’arte di realizzare prodotti unici di creatività e immaginazione che entrano nell’uso quotidiano. Tre le tracce proposte, che gli alunni hanno potuto sviluppare i loro progetti scegliendo tra la scrittura, la pittura o grafica, multimediale o tridimensionale: l’artigianato abbinato alle nuove tecnologie, l’artigianato come prospettiva professionale, l’artigianato per progettare un simbolo della Provincia (come la Torre per Pisa, il Colosseo per Roma...)

Tra le scuole elementari della Versilia sono state selezionate la primaria di Pian Del Quercione; la “Giusti“ di Piano di Conca a cui sarà consegnata la targa di Noi Tv; la “Manzoni“ di Massarosa, la “San Giovanni Bosco“ di Quiesa e la “Massimo D’Azeglio“ di Pieve a Elici. Nella sezione di scrittura, grafica e pittura dedicata alle scuole medie Mario Cusumano, della II E della scuola “Viani“ di Viareggio, si è aggiudicato il primo premio dedicato alle seconde classi con il progetto "Il carrista". Terzo premio per Edoardo Cupido, sempre della II E della “Viani“ con "Mani esperte". Un podio tutto versiliese per le classi terze, aperto da Omar Pisano della III B della “Sforzi“ di Piano di Conca che ha presentato "Compra da un artigiano e conquista il futuro", seguito due secondi premi ex-aequo: "Vedere con gli occhi del cuore" di Andrea Rovazzano della III E della “Viani“ di Viareggio e "This is the future" di Alice Vaselli della IIIB della “Sforzi“ di Piano di Conca. Al terzo gradino un altro ex-aequo: "L’amicizia di Marco e Giuseppe" di Giulio Guerrieri, della III E della “Viani“ e "L’artigianato salva il mondo" di Casey Simonini della III A della “Sforzi“ di Piano di Conca. Saltando alle scuole superiori "In odore di artista" di Lorenzo Polidori, al quinto anno della sezione ’Marmo’ dell’Isi “Marconi“ di Seravezza, si aggiudica il primo premio della sezione lavoro scritto, grafico o pittorico. Per la sezione “Multimediale“ la Versilia conquista invece due secondi posti con i progetti "Lavorare non stanca", realizzato da un gruppo di studenti della IV Marmo e III Sr dell’Isi “Marconi“ di Seravezza; e "Artigiani del Galilei" realizzato nell’ambito del laboratorio inclusione dagli studenti della IV Bs, IV Dt e IV EtCt dell’Itis “Galilei“ di Viareggio. infine per la sezione tridimensionale il lavoro di gruppo "Luce di Lucca" ad opera degli studenti della IV A Marmo dell’Isi “Marconi di Seravezza“ conquista per la giuria il secondo posto ex-aequo.

Gli elaborati sono invece già esposti nel Chiostro di San Francesco a Lucca, aperto ogni giorno dalle 9 alle 19; mentre la cerimonia di premiazione si terrà domenica 7 maggio, alle 9.30, all’ex convento di San Francesco alla presenza del direttore di Confartigianato Roberto Favilla e della presidente Michela Fucile, oltre alle autorità locali.