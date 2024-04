L’arte nei boschi. Via le iscrizioni al seminario

Imparare ad osservare la natura e a sentire l’arte. È quanto verrà insegnato in un seminario davvero originale e di straordinario valore che si svolgerà nei boschi di Stazzema. Quegli stessi luoghi che il pittore stazzemese Filadelfo Simi amava tanto e che aveva scelto come dimora, e come scenario per tanti suoi incredibili dipinti. Il seminario si svolgerà dal 2 al 6 agosto, e verrà tenuto dal maestro Oronzo Ricci e dalla moglie e assistente Vittoria Angela Romei, in collaborazione con il “Circolo culturale La Casa del Berlingaio”, di cui è presidente Alfredo Barberi, e il patrocinio del Comune. I partecipanti dovranno avere già delle velleità e un’attrazione verso l’arte. Sono aperte ufficialmente le iscrizioni al seminario (si può scrivere alla email [email protected] o telefonare al 339-6568145) che è una totale novità e che vanterà la presenza di un artista di fama internazionale, fondatore del Distruttivismo, con cui i pittori potranno stare a contatto per cinque giorni, con seminari nella Casa del Berlingaio e lezioni all’aperto intorno al borgo di Stazzema e nei pressi della così chiamata Casa del pittore, villa Nella, che il Simi si era costruito nei pressi della casa dei Giorgini sotto il monte Procinto. "Alcune situazioni, alcuni luoghi favoriscono l’arte per una misteriosa alchimia che spesso sfugge alle anime appesantite dalla necessità di dover soddisfare i bisogni pratici della vita - spiega il maestro Oronzo Ricci -. Scopo del seminario è aprire gli occhi sul visibile e distinguere dal percetto la visione dell’artista: individuare l’arte dal modo di vedere. Ho trovato a Stazzema un luogo ideale che stimola l’arte, un luogo magico, una miniera di stimoli"