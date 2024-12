L’arte diventa solidarietà: l’asta per Agape

Ultimi giorni per visitare la seconda edizione di “Arte e Solidarietà” di Spazio 23 al Caffè Così Com’è in pieno centro. Mario Baroni, Enrico Becherelli, Marco Bianchi, Daniele Emilio Cinquini, Ferdinando Coppola e Glauco Di Sacco (foto) gli artisti di sei opere realizzate per l’evento. Opere trasformate in una preziosa Cartella di Stampe prodotta in soli 30 esemplari. Venerdi alle 17 l’arte si trasforma in solidarietà con un asta delle opere esposte alle quali si aggiungerà un quadro realizzato nel laboratorio di pittura dell’ associazione Agape. Associazione viareggina a cui andrà il ricavato della vendita delle opere. L’asta sarà coordinata da Stefano Pasquinucci.

m.n.