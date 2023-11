L’alternativa è l’Eden. Servirebbe per Puccini

A Viareggio c’è un altro teatro che attende di conoscere il proprio futuro. E’ l’Eden costruito da Ermete Zacconi, poi divenuto cinema. Le sorelle Bertuccelli da 2 anni hanno restituito la concessione al Comune (che era già proprietario dei camerini). La giunta Del Ghingaro dovrebbe riacquistare l’immobile ai sensi del capitolato della Passeggiata, ma non ha ancora preso una decisione. Intanto anche il presidente delle celebrazioni pucciniane Alberto Veronesi sarebbe interessato a riaprire l’Eden almeno per il concerto di Capodanno. Le ex concessionarie però sono divenute mere custodi dell’edificio.