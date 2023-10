Ladri tentano furto. Allarme a Strettoia

Approfittando della momentanea assenza dei proprietari hanno cercato di entrare in una casa in via Romana, a Strettoia, nella zona vicino al canale, ma un rumore li ha fatti allontanare. L’episodfio, successo giovedì sera intorno alle 20, ha riproposto l’allarme furti nella frazione. In base al racconto degli abitanti, è probabile che la confusione sia stata creata dagli stessi ladri mentre tentavano di alzare un avvolgibile.