Ladri acrobati al Conad: furto da migliaia di euro

Massarosa (Lucca), 20 gennaio 2024 – Furto importante nella notte tra giovedì e venerdì al Conad di Massarosa. Il supermercato è stato preso d’assalto da una banda di ladri ’acrobati’ che sono riusciti a introdursi nella struttura dopo aver praticato un foro nel tetto, causando danni ancora da quantificare. Una dentro il supermercato, i ladri hanno portato via contanti per circa 4.500 euro, e il bottino avrebbe potuto essere addirittura superiore se non fosse arrivata al galoppo una squadra dei carabinieri di Massarosa.

«Era circa mezzanotte e mezzo, forse un quarto all’una quando è suonato l’allarme – racconta il direttore Luca Ragghianti –; ho chiamato subito i carabinieri per segnalare il furto e ringrazio il maresciallo Merlo per la tempestività con cui i militari sono intervenuti. Una volta arrivati sul posto, i ladri sono scappati a gambe levate".

Il danno, però, ormai era fatto. "Sono passati dal tetto – ricostruisce Ragghianti –: hanno smontato i pannelli solari e sono riusciti a fare un buco, spaccando tutto, dal quale sono scesi per entrare nel supermercato. Hanno pure disattivato l’allarme, ma per fortuna era già scattato. Una volta entrati, hanno sfondato la cassettiera dove teniamo i fondi cassa. Il bottino? Hanno portato via almeno 4.500 euro. E prima che arrivassero i carabinieri, si stavano accanendo contro la cassaforte e lo sportello del bancomat per portar via altri contanti. Sono stati dentro abbastanza da causare tanti, tanti danni. Al momento non siamo ancora in grado di dire a quanto ammontino, ma bisognerà rimettere in funzione l’allarme, sistemare il tetto...".

Per fortuna, le immagini del furto sono state riprese dal sistema di videosorveglianza del supermercato. Le immagini sono già in possesso delle forze dell’ordine che stanno lavorando per stringere le maglie della rete attorno ai malviventi. "Vorrei fare un plauso alle forze dell’ordine e in particolare ai carabinieri di Massarosa – sottolinea il direttore del supermercato –; sono sempre vigili e attenti nel cercare di mantenere sicuro il nostro territorio". La speranza, adesso, è che il lavoro delle forze dell’ordine permetta di acciuffare la banda. Nel frattempo, il supermercato Conad ieri era regolarmente aperto, anche se con i postumi della nottata.

DanMan