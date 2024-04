L’addio a Ermanno Silvestri. Scomparso a soli 53 anni

Un male repentino e fatale ha strappato alla sua famiglia – a soli 53 anni – Ermanno Silvestri. Originario di Pozzi, viveva con la moglie Martina e il figlio Gabriel a Stazzema ma non aveva mai abbandonato il legame viscerale con la contrada del Pozzo che gli ha dedicato un ultimo saluto: "La Contrada si stringe attorno alla famiglia per la perdita di Ermanno Silvestri. Ultimamente aveva partecipato al gioco della Torre a Ripa come nostro tiratore". Persona riservata e gran lavoratore, Silvestri ha iniziato da giovanissimo a fare il carpentiere alla ditta Bazzichi a Pietrasanta conducendo una vita sana e fatta di valori, sostenuto da Martina, con la quale ha condiviso 17 anni di amore. Proprio sette mesi fa la decisione di sposarsi per coronare quel sentimento fortissimo. Ermanno Bazzichi lascia anche la mamma, due sorelle e 4 nipoti. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria della Piramide (accanto al pronto soccorso dell’ospedale) e i funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Stazzema.