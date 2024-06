La Warner Bros arriva in Piazza Mazzini. Allestimenti per celebrare i titoli più famosi

Dopo il successo del primo tour, l’iniziativa creata da Warner Bros. Discovery per

celebrare i 100 anni degli Studios nel 2023, tornerà in Italia il tour estivo itinerante che farà tappa nelle più amate località balneari, proponendo a bambini, adulti e famiglie

attività rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento. Il 13 e 14 luglio Piazza Mazzini si animerà di allestimenti e aree a tema, oltre a un palco centrato giorno e sera. Dall’area sport dedicata a Looney Tunes, con circuiti di allenamenti tematizzati, a quiz e prove tematizzate per l’85° anniversario di Batman, e personaggi e ambientazioni iconiche, come quella dedicate a Friends e Matrix. Un tour che sarà anche l’occasione per anticipare i film distribuiti da Warner Bros, come “Twisters“ e “Beetlejuice“ e per trascorrere serate all’insegna di musica e divertimento, con l’organizzazione, sul palco, dei game show televisivi “Don’t Forget The Lyrics“ e “Only Fun“, e la partecipazione del comico Giovanni Cacioppo.