La "visione" del sindaco: "Oggi entriamo nel futuro"

"Da qui a fine anno, porteremo a termine una vera e propria rivoluzione della mobilità". Il centro città continua a cambiar pelle, parola del sindaco Giorgio Del Ghingaro. "Abbiamo lavorato per mesi a un progetto che permettesse di mettere in rete i parcheggi cittadini sottoutilizzati – spiega –; assieme a MoVer, procederemo a riorganizzarli in modo più omogeneo e funzionale, all’insegna della modernità. I tempi per l’entrata a regime? Entro la fine dell’anno".

Quella prospettata dal sindacoe da MoVer è a tutti gli effetti una rivoluzione che, come sottolinea il primo cittadino, impatterà in primis sulle abitudini consolidate. "Noi vogliamo che in centro girino meno auto – continua Del Ghingaro – ma al tempo stesso vogliamo garantire la presenza di parcheggi per servire residenti e turisti. Per arrivare a questo risultato, abbiamo lavorato sui flussi di traffico, con una serie di studi sui giorni, le zone e le fasce orarie in cui c’è maggiore richiesta di parcheggi. Partendo da qua, è nato un progetto che risponderà alle esigenze dei cittadini e di chi verrà a trovarci. Abbiamo notato che ci sono diversi luoghi che non vengono usati, specie per abitudine. E questa abitudine va cambiata. Come? Con i servizi".

Al rinforzo positivo di pavloviana memoria, per il momento, non saranno aggiunte azioni coercitive dirette o velate: "Le tariffe dei parcheggi resteranno invariate – assicura il primo cittadino – e non abbiamo ipotizzato l’istituzione di zone a traffico limitato. Ci saranno le navette, però, che in pochi minuti collegheranno le zone sensibili della città come la Passeggiata, la Darsena e il Piazzone, e che per una nostra scelta precisa saranno gratuite, anche se per il Comune il costo sarà ingente: a bilancio, in questa fase, abbiamo messo 500mila euro".

Il lavoro è stato portato avanti quasi esclusivamente su infrastrutture già presenti, anche se è allo studio l’ipotesi di potenziare alcuni parcheggi (vedi la pagina a fianco). "Saranno debitamente segnalati anche alle porte di accesso della città, usate da chi viene in autostrada o superstrada. I parcheggi saranno messi a sistema con le possibilità offerte da bike sharing e monopattini, con la rete di piste ciclabili che stiamo potenziando sempre di più, col nuovo sottopasso in via San Francesco, con le navette e con la nuova viabilità che avrà il suo asse portante nella via del Mare. Inoltre, chi deciderà di parcheggiare a Viareggio avrà a disposizione le opzioni tecnologiche sviluppate da MoVer tra indicazioni degli stalli disponibili, la possibilità di riservare un posto dal telefono e le ricariche elettriche. Pensate al parcheggio di un aeroporto: bene, qua non si alza il livello tecnologico di un singolo parcheggio, ma si creano infrastrutture lungo tutto il perimetro della città. Il lavoro portato avanti da MoVer è stato accuratissimo: siamo veramente di fronte a un progetto che guarda al futuro. La fase esecutiva è stata organizzata con le apposite delibere, tutte già strutturate. Si parte".

