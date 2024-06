La veleggiata in memoria delle 32 vittime

VIAREGGIO

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione, la 38^ della Regatalonga, la Veleggiata “in memoria delle vittime del 29 giugno 2009” in programma domenica 23 giugno nelle acque antistanti il litorale fra Viareggio e Forte dei Marmi, circondato dalla suggestiva cornice delle Alpi Apuane, organizzata come sempre dal Club Nautico Versilia e dalla Lega Navale Italiana sez. di Viareggio con la collaborazione de Il Mondo che vorrei Onlus su un’idea del past Presidente del Rotaract Club Viareggio Versilia Arianna Baldini. Alla manifestazione, il cui ricavato andrà interamente in favore dell’Associazione “Il mondo che vorrei”, possono partecipare tutti i tipi di imbarcazioni: i membri degli equipaggi dovranno essere tutti iscritti alla FIV (ordinario o Diporto Velico e per i minori ScuolaVela per all’attività del Diporto).

"Alle 11 di domenica 23 è previsto un briefing presso il salone del Club Nautico Versilia – hanno spiegato i direttori sportivi dei due sodalizi, Muzio Scacciati e Mauro Lazzarotti – . La procedura di partenza sarà unica e inizierà alle 13, mentre il tempo massimo è fissato in quattro ore. Le veleggiate si svolgeranno nel tratto di mare antistante il litorale compreso fra il molo Nord di Viareggio e il pontile di Marina di Pietrasanta.

Più precisamente il percorso si articolerà dalla linea di partenza posta a circa 06 mn a nord del molo nord di Viareggio ad un gommone con apposita bandiera posta a circa 03 mn al traverso del pontile di Marina di Pietrasanta e ritorno per un totale di circa 7 mn.