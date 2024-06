La vela come terapia e riabilitazione. L’iniziativa della Lega Navale Italiana

Vela, cultura e storia, saranno al centro degli eventi organizzati, oggi, dalla Lega Navale viareggina. Un’esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana è quella che proporrà, insieme all’associazione Ail, contro leucemie linfomi e mieloma, nella mattinata, ai pazienti in cura, accompagnati da medici, nutrizionisti, psicologi e infermieri, con un’uscita in barca prevista per le 10.30. Ma non solo. Verrà illustrato, infatti, anche il programma di “Sognando Itaca“, l’itinerario nel Tirreno volto alla riabilitazione psicologica, al miglioramento della qualità di vita dei malati con tumori del sangue, un viaggio in barca che in ogni città di approdo vuole attirare l’attenzione sull’importanza della riabilitazione, sul binomio di ambiente e salute, per legare stile di vita e scelte alimentari del paziente alla riabilitazione psicosociale. A conclusione della giornata, al Teatro Jenco alle 21.15 si terrà lo spettacolo teatrale di Rosita Biagini con Simona Generali e Mario Cenni “Il Sogno Costruito - Una stardella viareggina nell’Atlantico“, in occasione dei 70 anni dalla partenza dal molo della piccola stardella di otto metri, denominata “Marta“.