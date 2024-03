La Vecchia Viareggio approva: "Che bello tante nuove attività. Ci guadagnerebbe il quartiere"

Sarà il sole, l’arrivo della primavera o il polline che ne inebria l’aria. Ma ieri mattina in via Regia e in piazza Santa Maria si respirava un’aria ottimistica. È la piazza che, come annunciato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro su queste pagine, sarà protagonista, insieme a piazza Cavour, del progetto di riqualificazione urbanistica della città. Con 20 chioschi che, senza autorizzazione urbanistica al Piazzone, saranno spostati alla vecchia sede del mercato nel rione Vecchia Viareggio e costruiti dalla Mercato Srl di Francesco Tognetti.

O almeno lo saranno se la Soprintendenza accetterà il progetto e rilascerà l’autorizzazione della paesaggistica, per iniziare i lavori prima dell’estate in piazza Cavour e poi spostarsi sotto la Torre Matilde. Tutto studiato, per non far chiudere nessuna attività e non lasciare a casa venti famiglie. Un piano che se a molti sembra utopistico, il sindaco porta avanti con uno spirito di fiducia e speranza, per il rinnovamento della città e delle sue locazioni commerciali. Così come speranzosi e fiduciosi sono proprio i commercianti che si affacciano e lavorano sulla piazza S. Maria. È infatti il ricordo di quello che è stato e la speranza di quello che sarà ad animarli e farli accogliere positivamente il project dell’amministrazione. "È sicuramente una bella cosa che può portare ad una riqualificazione della zona e ad un giovamento a noi esercenti. È una linea positiva che serve e deve essere seguita. Vedremo soltanto cosa succederà al Ciottorino, che è una festa storica", dichiara Giovanna Pucci dei Fiori della Vecchia Viareggio.

"Ricordo quando ero bambina e c’era il mercato delle pulci, una volta alla settimana, dove adesso c’è il parcheggio – racconta Maria Angela Valentini della caffetteria e panetteria Dolci Sapori – Andavo con mia mamma, compravamo il pesce e i bar lavoravano moltissimo perché prima di andare al mercato si faceva colazione. Questo progetto rianimerebbe la via Regia, un po’ come lo era allora, per cui non posso che essere a favore. Dispiace soltanto per il comitato Viareggio che organizza il Rione e la Festa del Ciottorino, che, con la costruzione dei chioschi fissi, non sa quale sarà il suo destino…". Aspettative, attese e sogno, che, si spera, saranno coronate, per la città, i commercianti, e anche, alla fine, per il Ciottorino.

Gaia Parrini