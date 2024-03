La Valletta, città dai ritmi rilassati

Il primo impatto non appena arrivata a La Valletta è stato un po’ spiazzante, come se non mi aspettassi una città così in fermento. Mi trovavo sull’arteria dello shopping maltese, tra la vita brulicante di Republic Street illuminata da un sole cocente. A un primo sguardo potevo trovarmi in una capitale europea qualsiasi, con i negozi di grandi marchi e bar alla moda, ma è bastato uscire dal caos della via principale per riprendere ritmi più rilassati e assaporare una città dai sapori antichi. La Valletta che mi figuravo era quella delle sfumature seppia, dei lucernari dai colori pastello e porte scrostate dal tempo.

Camminando nel centro storico è impossibile non imbattersi nella Co-Cattedrale di San Giovanni, uno scrigno d’arte considerato un vanto per l’intera nazione. Qui in un tripudio di barocco, stucchi e ori che contrastano con la sobrietà dell’esterno, sono conservate due importanti opere di Caravaggio: "San Girolamo" e "La decollazione di San Giovanni Battista". Lo sguardo d’insieme è totalizzante, la resa della luce delle tele caravaggesche travolgente.

La cosa più sensata da fare a La Valletta, a mio avviso, è perdersi tra i vicoli di case alte e di saliscendi continui, perché ogni scorcio ha qualcosa di interessante da offrire. Per una pausa ristoratrice consiglio di acquistare i tradizionali pastizzi, una specialità della gastronomia maltese a base di pasta sfoglia e ripieno di ricotta, tipicamente consumati come street food. In alternativa provate il qassatat, un fagottino salato di pasta frolla con una piccola apertura in cima da cui si intravede il ripieno a base di ricotta, uova e spezie. Nel girovagare senza meta si arriva agli Upper Barakka Gardens, dei giardini sul bastione di San Pietro e Paolo che, insieme ai vicini Lower Barrakka Gardens, offrono una vista panoramica sul Porto Grande e sulle Tre Città. Qui, ogni giorno si assiste allo sparo simbolico dei cannoni della Saluting Battery.

Con il termine Tre Città si intendono le città fortificate di Senglea, Vittoriosa e Cospicua, raggiungibili con una traversata di pochi minuti in traghetto o su una delle tradizionali gondole da La Valletta. Vittoriosa è probabilmente la più bella delle tre e in passato è stata anche capitale dell’isola.