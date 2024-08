La tempesta di sabbia dopo l’afa da record. Venti a 70 all’ora. E oggi temperature in calo

La tempesta di vento unita a un po’ di pioggia hanno improvvisamente abbassato, nel giorno di Ferragosto, le temperature anche sulla riviera della Versilia. Una riduzione comunque limitata a 2 o 3 gradi rispetto al giorno precedente: Viareggio da 31,3 a 28,2 gradi; Lido di Camaiore da 33,1 a 31,5; Forte dei Marmi da 29,9 a 28,7; Torre del Lago da 33,1 a 30,5; ecc.

Ieri la pressione è tornata su ma le temperature massime non hanno raggiunto i livelli di mercoledì o dei giorni precedenti. Per oggi e anche per domani si annuncia un possibile abbassamento che potrebbe favorire un ulteriore rinforzo dei venti e anche probabili temporali forti. Il bollettino di valutazione delle criticità indica infatti anche per oggi, sabato, possibilità di rovesci o di brevi temporali, più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, ma non esclusili anche sull’arcipelago e sulla costa nella notte e questa mattina. Fenomeni per lo più isolati di moderata intensità, non esclusi occasionali fenomeni forti e con colpi di vento. D’altra parte considerata la bassa predicibilità dei fenomeni previsti e le condizioni in essere, con le elevate temperature e l’instabilità in aumento, si parla dell’attivazione di continui monitoraggi da parte del Centro funzionale regionale. Cumulati possibili fino 20-30 millimetri di pioggia anche in breve tempo.

Per la cronaca le più forti raffiche di vento di Ferragosto sono state registrate dalla stazione di Viareggio Lungomare con 71,28 chilometri l’ora alle ore 12,15; seguita dalla stazione di Forte dei Marmi con 64,44; Lido di Camaiore con 41,04; Camaiore con 34,2; Torre del Lago con 32,04 chilometri l’ora.

Al giro di boa di agosto, la temperatura media mensile di Viareggio era attestata sui 27,3 gradi; leggermente superiore ai 26,9 gradi di Forte dei Marmi e ai 26,8 gradi di Lido di Camaiore, ma inferiore ai 28,4 gradi di Torre del Lago.

Siamo comunque ben lontani dalle temperature roventi dell’interno. Tanto per fare un confronto il giorno più caldo del 2024, almeno finora, ha registrato una massima di 38,6 gradi a Lucca e soltanto 31,8 a Viareggio, come dire circa sette gradi in meno.

Guardando alla dimensione storica, diciamo agli ultimi 75 anni, questo mese di agosto è attualmente al secondo posto come temperatura media, alle spalle del roventissimo agosto 2003; ma nella seconda parte del mese la temperatura media scenderà, dunque anche la posizione in classifica, forse uscendo addirittura dalla top ten che attualmente comprende gli anni con temperatura media uguale o superiore a 25,0 gradi a Viareggio. La temperatura media di Viareggio nel mese di agosto, negli ultimi 75 anni, è stata di 23,5 gradi, ovvero 0,6 gradi inferiore alla media di 24,1 gradi di Lucca. Guardando alla temperatura media è da ricordare che il mese di agosto è al secondo posto nella classifica annuale che vede al vertice il mese di luglio, generalmente con 0,2 gradi in più.