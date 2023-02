"La strada Sant’Anna-Farnocchia unirà le comunità e la memoria"

Un collegamento non solo fisico che porrà fine a decenni di sogni riducendo notevolmente le distanze, ma anche della memoria. Con queste parole l’amministrazione ha illustrato agli abitanti di Stazzema e Mulina il progetto della nuova viabilità, da 2,1 milioni euro, che unirà Sant’Anna di Stazzema e Farnocchia grazie al finanziamento al 100% da parte della Regione. L’occasione è stata il tour nelle frazioni per presentare i nuovi piani strutturale e operativo, futuri strumenti urbanistici del territorio. "Il collegamento non è più un sogno – dice l’assessore all’urbanistica Alessio Tovani – ma una realtà. Un progetto importante per lo sviluppo con il collegamento tra Sant’Anna e gli altri luoghi della memoria come Farnocchia, incendiata dai nazisti l’8 agosto 1944, e Mulina, luoghi di don Fiore Menguzzo, fino a Pontestazzemese dove si trova l’abitazione di don Innocenzo Lazzeri". Con gli abitanti di Mulina è stato fatto poi un aggiornamento sui lavori in corso per la nuova scuola: "Una risposta concreta a chi ci accusava di non ricevere risorse dal Pnrr visto che da quel canale riceveremo oltre 1 milione di euro".