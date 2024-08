La storia del bel Paese. Il libro di Zaccaria allo Spazio Caffè

Ricordi, immagini e aneddoti di chi ha vissuto in prima persona fatti della nostra storia recente e conosciuto alcuni dei suoi protagonisti. Dal ’68, all’inizio della televisione a colori alla vigilia dell’Editto bulgaro, alle tre legislature in Parlamento tra Berlusconi, Prodi e Monti. Le nitide fotografie di Fellini, il cinema, i progetti con Guerritore, il CIR-Rifugiati per l’accoglienza e l’integrazione degli ultimi. Di questo, e molto altro, Roberto Zaccaria, giornalista e già presidente Rai, scrive nel libro “Un professore chiamato presidente“, che presenterà oggi, alle 18.30, allo Spazio Caffè della Versiliana, in dialogo con il direttore de “Il Giornale“, Alessandro Sallusti, e la direttrice QN, Agnese Pini.