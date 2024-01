La storia da libro Cuore. Perde la busta coi soldi. Li ritrova uno sconosciuto

Perde una busta piena di soldi, ma uno sconosciuto gliela restituisce: la vicenda ha visto come protagonista l’imprenditore balneare Marco Daddio, presidente della categoria e titolare dei negozi Yamamai di Lido e Camaiore. A volte le persone oneste si incontrano: non è bello ammettere che l’onesta’ sia solo un optional, ma purtroppo gli avvenimenti frequenti ce lo sbattono ogni giorno in faccia. Poteva anche accadere che a trovare il ‘malloppo’ fossero persone in estremo bisogno e allora il ‘furto’ poteva sembrare una sorta di vincita a lotto. Invece no: Daddio stesso racconta sui social l’evento e il coro dei commenti fa capire quanto sia grande lo stupore suscitato. Tra l’altro fa anche il nome dell’onesto individuo, signor Monteforte, che ha riportato la busta con il nome di Daddio in negozio a Lido di Camaiore: “C’è sempre tanta gente per bene - afferma il presidente dei balneari - Stamani smarrisco una busta con dei soldi in Passeggiata a Lido. Torno indietro nella speranza di ritrovarla: ma niente. Alle 11.30 mi chiama una commessa e mi racconta di un Signore che è passato per riconsegnarla. Un gesto non da poco, educativo e che ricorderò per sempre”. Tra l’altro il signor Monterosso si e’ limitato a restituire la busta all’impiegata lasciando solo, come traccia del suo gesto, un cognome. Né un caffè, nemmeno tante lodi, dato che Daddio ha saputo soltanto dopo della sua esistenza e di aver recuperato i soldi, altrimenti lo avrebbe senza dubbio ricompensato. Gesti, che fanno bene al cuore. E alle tasche.

Isabella Piaceri