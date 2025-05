La stagione dei vari. Yacht in consegna per l’inizio delle crociere

E’ iniziata la “stagione dei vari” degli yacht costruiti a Viareggio che permette così agli armatori di potere programmare le crociere estive in Mediterraneo. Come negli anni passati la Darsena vive il momento più intenso dell’anno, con decine di operazioni tra trasporti eccezionali, posizionamenti, scarichi e messe in acqua degli scafi, quasi tutti effettuati con i giganteschi travel lift dei cantieri posti sulle varie darsene. Nell’area produttiva complessiva che parte dalla Darsena e che va fino al Cotone e anche in via Nicola Pisano, dietro la ex stazione vecchia, e oltre ancora, è questo il periodo di massimo impegno.

La forza lavoro disponibile si attesa mediamente, tra dipendenti diretti e indiretti, ben oltre le 5 – 6000 unità giornaliere. Uno sforzo eccezionale, come sono eclatanti i risultati già evidenziati negli anni scorsi. Viareggio, capitale indiscussa del distretto nautico toscano, si riafferma prima al mondo nello speciale settore dei motoryacht dai 20 ai 50 metri di lunghezza, che è il vero core business della grande nautica da diporto, con un picco di vendite pari ad un quarto del fatturato domestico, che nel 2023 ha raggiunto un record di 8,33 miliardi di euro, superando il miliardo di euro rispetto al 2022 e con un aumento del 13,6% rispetto all’anno precedente. L’Italia è leader mondiale nell’export con 4,5 miliardi di euro nel 2024.

Confindustria Toscana Nord rileva che: "In questi primi mesi del 2025 porta il segno negativo più consistente, meno 3,5 per cento, la nautica. Un dato che comunque, venendo dopo una serie lunghissima di segni più, spesso a due cifre, non costituisce certo un elemento di preoccupazione per un settore in salute come pochi altri".

Comunque sia il primato pluriennale è confermato dal presidente del distretto nautico della Regione Toscana, Andrea Giannecchini: "Certamente siamo orgogliosi dei risultati eccezionali ottenuti dai protagonisti e dalle nostre industrie di settore, frutto di molti anni di sacrifici e di impegni nella innovazione e nello studio approfondito dei mercati. Rispettare i termini delle consegne così come da contratti sottoscritti, recepire i desiderata della clientela anche in corso d’opera e arrivare quindi in fondo al percorso con la massima soddisfazione per le parti, è da sempre la nostra caratteristica. Il distretto nautico toscano è da anni all’avanguardia e anche nel 2025 si confermerà tale. Noi siamo già in attesa – afferma Giannecchini – dei saloni nautici di settembre che servono “per misurare la febbre”, come si dice in gergo, a tutto il settore dello yachting. E per la criticità sui ventilati dazi americani, aspettiamo i prossimi avvenimenti, anche se eventuali aumenti dei costi all’import in Usa potrebbero avere un contorno più limitato e più soft rispetto a quanto annunciato, almeno per una certa categoria di prodotti. Ma teniamo sempre alta l’attezione".

Walter Strata