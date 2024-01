La stagione dei cantieri. Lavori lungo via Brasile. Asfalto, stalli e fognature

Totale riasfaltatura, nuovi parcheggi e realizzazione della rete di fognatura bianca: partirà la prossima settimana la riqualificazione di via Brasile a Lido di Camaiore. L’amministrazione Pierucci, con l’inizio del nuovo anno, annuncia dunque importanti lavori su una viabilità secondaria ma molto utilizzata e frequentata, sia dai residenti che dai mezzi di trasporto delle merci, data la vicinanza del Mercato Ortofrutticolo, dove proseguono i lavori al bar dopo l’aggiudicazione della concessione del servizio (comprensivo anche dell’incarico di apertura e chiusura del mercato stesso e della manutenzione del verde circostante) per sei anni.

La strada, che adesso presenta un manto stradale usurato e con avvallamenti, totale assenza di caditoie e di relativa fognatura bianca per acque piovane (causa di allagamenti durante le piogge intense), sarà interamente riqualificata in più lotti di lavoro funzionali. A fine intervento sarà dotata di nuova segnaletica orizzontale che permetterà di delimitare la corsia stradale a 3 metri (con l’obiettivo di ridurre l’attuale elevata velocità di percorrenza dei veicoli). In più, saranno creati, lato mare, stalli adibiti a parcheggio (dove la sede stradale lo consentirà) per delineare le aree di sosta, attualmente non regolamentata. Infine, lato monti, data l’assenza di spazi minimi per un marciapiede, verrà realizzato un percorso pedonale esterno alla carreggiata permettendo di percorrere la strada in sicurezza anche ai pedoni. I lavori, che corrispondono a uno degli svariati cantieri in partenza nel 2024, rappresentano il primo lotto del progetto e interesseranno in prima istanza il tratto tra l’incrocio con via Italica e quello con via Brunelleschi (circa 220 metri). L’investimento complessivo per questo primo intervento sulla viabilità ammonta a 200mila euro.

"Partiamo con questa riqualificazione necessaria e fortemente voluta dall’amministrazione – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche -. Oltre ad essere una viabilità molto utilizzata e quindi oggetto di attenzione da parte del Comune, via Brasile ricopre un ruolo centrale anche nel sistema commerciale legato al nostro Mercato Ortofrutticolo: i lavori, quindi, risultano fondamentali e strategici anche in ottica dei prossimi lavori di rigenerazione del polo, finanziati con il bando Pnrr da 6 milioni di euro vinto in inverno".

