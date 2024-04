La stagione alle porte. Il lungomare si rifà il look

Il lungomare si rifà il look in vista della stagione. Sono stati affidati i lavori di ripristino della pavimentazione della passeggiata di Lido e di manutenzione straordinaria della pista ciclabile. Due progetti paralleli, per un totale di 850mila euro – 50mila per la passeggiata e 800mila per la ciclovia – che si affiancano nell’ottica di valorizzare uno dei punti nevralgici del turismo camaiorese e versiliese.

Per quanto riguarda la pista ciclabile, l’intervento riguarderà la ciclovia nella sua intera lunghezza, da via Astoria – al confine con Marina di Pietrasanta – alal Fossa dell’Abate. I lavori sono stati affidati alla ditta Bicicchi Felice Srl di Camaiore, e si dividono in due tratti: nel primo, tra via Astoria e via del Secco, l’idea è di mantenere la ciclovia nella sede attuale, portandola però allo stesso livello del marciapiede che corre lato mare. In questo modo, si conta di migliorare le condizioni di sicurezza dei ciclisti, costringendo le auto che si immettono nei parcheggi degli stabilimenti balneari a rallentare o a prestare maggiore attenzione quando svoltano da viale Bernardini.

L’intervento previsto nel tratto tra via del Secco e la Fossa dell’Abate consiste invece nella fresatura del manto esistente, per uno spessore di 4 centimetri, e la posa di un nuovo tappeto di usura nalogo a quello nel segmento di pista tra via del Secco e via Astoria, con un’inclinazione del 2 per cento.

Lungo la passeggiata, l’intervento consiste nella sostituzione di alcune parti di pavimentazione in marmo, rotte o deteriorate, dovuti sia a ordinaria usura sia ad aspetti climatici. I lavori previsti sono: demolizione della pavimentazione eseguita con piccoli mezzi meccanici; fornitura e posa in opera di marmette in travertino “classico” romano, simili a quelle esistenti, di marmette di pietra arenaria extra-dura toscana e di lastrame irregolare in travertino “classico” romano. Le operazioni saranno eseguite dalla ditta Giunta Sauro Srl di Camaiore.

