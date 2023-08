La spiaggia del Lungomolo Affidata al bagno "Flora"

Per un mese e poco più sarà il bagno Flora a preoccuparsi di riportare un po’ di serenità sulla spiaggetta libera del Lungomolo, per tutta l’estate ostaggio di bivacchi, di furti, degenerate anche in liti, e dello spaccio. Dopo che nelle settimane scorse la giunta ha votato la variazione di destinazione d’uso, da spiaggia libera a spiaggia attrezzata, con una determina ieri il Comune ha affidato allo stabilimento balneare, a titolo gratuito e sperimentale fino al 30 settembre, la gestione dell’arenile. "Dobbiamo ancora metterci al tavolino per capire come procedere, ma sicuramente cercheremo di tener monitorata, pulita e sicura questa spiaggia" spiega Stefano Santini, uno dei soci del bagno.

Sarà il bagnino del Flora, dunque, a preoccuparsi della sicurezza in mare ("come d’d’altronde ha fatto per tutta la stagione", non essendo quel piccolo tratto di arenile sorvegliato), saranno ancora gli operatori dello stabilimento a tener pulita la spiaggia e nelle prossime ore saranno inoltre allestiti quindici ombrelloni "che saranno concessi a titolo gratuito alle famiglie che hanno più bisogno, e che ci saranno indicate dai servizi sociali". Resterà dunque di libera fruizione, "Perché nessuno – prosegue Santini – ha intenzione di lucrare su questa piccola spiaggia, dove purtroppo è evidente che però c’è un problema di ordine pubblico che non può essere sottovalutato". Per la prossima stagione, in quei pochi metri di spiaggia, potrebbero sorgere anche camii sportivi: "Noi – conclude Stefano Santini – ci auguriamo che sia il primo passo per restituire a Viareggio una spiaggia accogliente".

mdc