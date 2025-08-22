La spiaggia accessibile. Pannello per orientarsi

Il primo cartello in Versilia per una spiaggia inclusiva ed accessibile. Con tanto di indicazioni audio per gli ipovedenti. Il pannello è stato fortemente voluto dall’associazione In Altre Parole che si occupa di Comunicazione Aumentativa Alternativa e che nel 2022 aveva già installato la cartellonistica al parco Sabin smantellata lo scorso anno a causa dei ripetuti vandalismi. Ma il gruppo non si è scoraggiato intraprendendo una nuova opera di sensibilizzazione e aiuto a chi ha difficoltà. Nella spiaggia comunale attrezzata delle Dune è stato installato il pannello con tanto di qr code che permette un rapido collegamento al sito dell’associazione e un blind tag con audio supporto, un’app gratuita progettata per migliorare l’autonomia delle persone non vedenti e che consente di avere informazioni sulla distanza di ombrellone, bar e servizi vari. Tramite l’uso di gesti, segni, immagini, simboli, vocalizzazioni o dispositivi elettronici, la comunicazione aumentativa alternativa migliora l’autonomia e le interazioni sociali delle persone con disabilità comunicative. "In questi anni – racconta Sandra Gemignani, presidente di In Altre Parole con sede a Massarosa – abbiamo realizzato vari progetti di accessibilità comunicativa e abbiamo installato il primo cartellone della Versilia allo stabilimento balneare comunale a cui ne seguiranno altri nelle spiagge tra Marina di Massa e Tirrenia. Il cartellone è parte di un progetto di accessibilità in collaborazione con l’associazione Handysuperabile “Progetto Pesi – Percorsi Esperienziali SuperAbili e Inclusivi” per rendere le spiagge fruibili, dotando gli stabilimenti balneari di attrezzature che permettano a tutti di poter frequentare gli stabilimenti senza difficoltà".

Fra.Na.