La Seravezziana Caffè: 10 anni di caffè, arte e cultura a Seravezza

Da locale di aggregazione si è col tempo trasformato anche in luogo di arte e cultura. La Seravezziana Caffè sabato alle 18 festeggia il suo 10° anniversario+2, proprio per evidenziare la trasformazione che si è realizzata nel tempo. Una festa di musica, performance ed esposizione di auto d’epoca sportive del gruppo Mediceo Sport Club nel centro storico di Seravezza. L’attività di via Roma nasce nel 2011 come “Bar da Marco’s” da Paola Poli con Riccardo Corfini. Già dai primi anni l’idea di unire l’arte: una piccola Galleria in piazza Carducci da’ la possibilità di esposizione, prima mensilmente, poi diversi artisti iniziano a dar vita a piccole estemporanee che ravvivano via Roma. Il gruppo diventa sempre più eterogeneo e attivo, nasce La Seravezziana Eventi. Durante gli anni il locale si rinnova e prende il nome di “La Seravezziana caffè”. Paola gestisce e continua a proporre taglieri con prodotti tipici della Garfagnana (la sua terra) che riscuotono successo anche da asporto, durande il duro periodo di Covid. L’attività resiste e amplia le sue offerte in campo di cocktail e anche nei periodi invernali non perde il concetto di “incontro”. Dal caffè infatti nascono molte collaborazioni. Al suo interno largo spazio a diverse opere d’arte che vengono presentate a rotazione attraverso la pagina Facebook, inoltre è possibile lasciarsi trasportare nel tempo grazie ad una caratteristica e ricca collezione di Moka. Proprio da questa particolarità, dal Caffè La Seravezziana e Seravezziana Eventi è nata l’iniziativa “Moka d’Autore”, esperienza unica nel suo genere che ha coinvolto tutto il Comune e altre realtà limitrofe, grazie al patrocinio dell’azienda internazionale Bialetti e la singolare collaborazione con Bistrot Vaiani & Vaiani di Forte dei Marmi.