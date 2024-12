La scuola non si fonda solo sui numeri

Forse andrebbe rivisitato il dizionario dei sinonimi e dei contrari. Alla parola "razionalizzazione" si legge: efficienza, pianificazione, sistematizzazione, ottimizzazione, miglioramento, progresso. Forse sarebbe più corretto e appropriato dire: tagliare, risparmiare, fare a ‘miccino’ come si dice a Viareggio. In questi giorni tanto si è parlato degli accorpamenti scolastici. Che vengono fatti, si sa, in base a logiche di razionalizzazione. Degli spazi e delle risorse umane. Che sono le prime a pagare il conto di scelte politiche spesso poco comprensibili.