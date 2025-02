La scomparsa di Renato Cardini

Addio ad un altro personaggio che ha caratterizzato il territorio. Se n’è andato Renato Cardini, personaggio legato al mondo sportivo locale e appassionato delle dinamiche del Palio oltre che membro del gruppo Alpini Viareggio. E’ stato una colonna della società calcistica del Ripa, negli anni d’oro del club, anni ‘70 in avanti, quando era davvero una fucina di talenti, guidata in campo da Bruno Barberi e fuori dal presidente Giannotti e dal segretario Renato Cardini, oltre a tanti altri appassionati. Persona cordiale e disponibile, ha lavorato in uno studio tecnico fino alla pensione.

Nel calcio oltre ad avere legato il suo nome al Ripa dei ‘gioielli’ (Del Nero, Galleni, Stagetti, Poli, Antoni finirono nel settore giovanile di club del massimo campionato, poi anche Luxoro, Vené, Da Mommio & C) è stato anche dirigente del Querceta. Una persona che ha ‘servito’ lo sport con dedizione e altruismo e proprio per questo merita un grazie della collettività. Anche alla Pro Loco di Querceta era lui il punto di riferimento per le manifestazioni sportive legate al Palio.

"Renato ha fatto parte per lungo tempo della nostra associazione – ricorda il presidente Antonio Giorgi – dandole nel corso degli anni, con impegno e passione, un importante e valido contributo, diventando per tutti un prezioso punto di riferimento, soprattutto per le manifestazioni sportive. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per il nostro mondo del Palio perché è grazie a persone come lui se questo mondo oggi continua ad esistere".