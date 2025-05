La scomparsa di Franca Ricci. L’anima dell’Onda Marina

E’ nata col mare nel sangue e alla spiaggia ha dedicato la vita. E’ scomparsa a 98 anni Franca Ricci che per 66 anni è rimasta alla gestione del bagno Onda Marina, affiancando il marito Vittorio Giannotti – decano dei bagnini – deceduto nel 2013. Il paese perde un altro personaggio dell’identità locale: fortemarmina doc, Franca Ricci era figlia del marinaio nostromo Roberto Ricci che col suo veliero faceva da spola in Versilia trasportando i carichi dell’epoca. Nel 1947 il matrimonio con l’indimenticato Vittò Giannotti con cui ha intrecciato un’esistenza familiare e lavorativa portando avanti il percorso avviato dal suocero Roberto. Franca amava definirsi in modo stringato "bagnina" e si faceva apprezzare per lo spirito genuino di accoglienza in serenità. Ai tempi nobili e intellettuali adoravano quel clima domestico ed erano coccolati dai suoi primi cacciucchi o spaghetti alle arselle gustati in spiaggia. Donna dal cuore d’oro, ha sempre coltivato una fortissima fede ed è stata elemento attivo della San Vincenzo. Con la scomparsa del marito ha lasciato l’amata Onda Marina, continuando però a dare consigli a figli e nipoti per la gestione di quella che ormai era per lei "casa". Franca Ricci lascia i figli Marco, Maria Teresa e Franco. I funerali saranno celebrati stamani alle 10 alla chiesa di Vittoria Apuana.

Fra.Na.