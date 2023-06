La scommessa dell’ospitalità Alloggiare in hotel come a casa Rivoluzione hi tech per il turista

La proposta turistica è intrigantissima, a metà tra i servizi dell’hotel e l’indipendenza del soggiorno in appartamento. Così da far sentire l’ospite come un "local", integrato nella destinazione. Oggi debutta Vi Suites, la nuova scommessa ricettiva frutto di oltre un anno di sapiente ristrutturazione dell’ex hotel Garden in via Foscolo. L’investimento – si sussurra una cifra intorno ai 6 milioni – è stato messo in atto dalla holding Pari della famiglia Del Pistoia già proprietaria dell’albergo London e dello stabilimento balneare La Pia. Vi (sta per Viareggio) Suites

coniuga lo stile moderno con il design elegante con 25 appartamenti (al posto delle originarie 50 camere) da 20 ai 50 metri quadrati ciascuno e dotati di cucina accessoriata, ampi spazi di soggiorno e la possibilità di condividerli anche con gli amici a quattro zampe. Al piano terra la palestra con macchinari modernissimi, una sala meeting da 10 posti e un locale per deposito bici e attrezzature varie per chi pratica turismo sportivo. Recuperato al terzo piano il suggestivo roof top vista mare di oltre 250 metri quadrati con aree relax ombreggiate e due vasche idromassaggio.

La vera novità è rappresentata dalla logica di completo ’soggiorno indipendente’ grazie ad un sistema domotico di ultima generazione: il cliente infatti accede con lo smartphone o con un badge fruendo dei diversi spazi a suo piacimento e senza essere vincolato ai canonici orari di apertura e chiusura della struttura. Dall’accesso agli appartamenti all’ingresso negli spazi comuni. Anche check in e check out possono essere fatti con un sistema fast-check alla stregua di quanto avviene negli aeroporti. Non che l’investimento non abbia significato posti di lavoro: infatti sono impiegate 10 persone coordinate dal direttore Giacomo Cascella che garantiscono comunque un presidio continuo e un supporto per consulenze su itinerari ed esperienze da fare in vacanza.

"E’ un’apertura in punta di piedi, in attesa di una vera inaugurazione a fine mese – spiega Mario Del Pistoia, ceo della holding Pari – eppure già la metà degli appartamenti è stata prenotata. Un successo oltre ogni aspettativa che ci conforta nella scelta fatta, dopo un lungo e attento studio dell’andamento turistico e delle scelte più gettonate. Oggi c’è una nuova concezione di soggiorno: le persone vogliono sentirsi parte integrante della destinazione ed in questa esperienza col territorio devono ottimizzare i tempi attraverso sistemi di accesso snelli. Allo stesso tempo gli ospiti devono sentirsi coccolati e indirizzati sul ristorante da scegliere o il percorso sportivo da poter intraprendere. Abbiamo stretto convenzioni con molte attività di zona e accordi con guide per garantire l’opportunità di passeggiate sul lungomare o escursioni più impegnative. Sarà una realtà aperta tutto l’anno puntando sugli spostamenti business, anche su soggiorni molto lunghi in bassa stagione e sull’eco-turismo. Per questo è stato allestito un vano per biciclette, tavole da surf o canoe in modo da calamitare chi vuole provare una vacanza improntata sul contatto con l’ambiente. E se piove c’è il personale a indirizzare invece sulla bici sportiva di cui è dotata la palestra. Il concetto – conclude Del Pistoia – è quello dell’autonomia: nell’appartamento ti puoi cucinare oppure ordinare una cena delivery. Contando su un ampio living che permette di assaporare l’atmosfera di casa propria".

Francesca Navari