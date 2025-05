Alex Wyse a Villa Bertelli. Star di "Amici" e Sanremo

Attesissimo il tour di Alex Wyse che il 12 agosto farà tappa a Villa Bertelli Live organizzato da Leg Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli. Le preventive sono attive su Ticketone e Ticketmaster. Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un giovane cantautore italiano che conta oltre 81 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Dopo il diploma alla Bimm di Londra, grazie al suo brano “Sogni al cielo” viene selezionato tra i concorrenti di Amici 2022. “ Sogni Al Cielo ” diventa presto disco d’oro ; a questo brano seguono “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da Michele Bravi). Alla finale di Amici presenta il suo ultimo brano “Non Siamo Soli”, da cui prende il titolo il primo Ep, che si aggiudica il primo posto della classifica Fimi. A novembre 2022 pubblica il suo primo album “Ciò Che Abbiamo Dentro” (certificato disco d’oro ), anticipato dal singolo “Mano Ferma”. L’ultimo singolo estratto dall’album a inizio 2023 è “ Dire fare curare ” feat. Sophie and The Giants , artista di spicco del power pop mondiale, con oltre 600 milioni di streaming. Il 25 ottobre 2024 esce “ Amando si Impara ” che anticipa l’uscita di “Rockstar”, Il brano con cui Alex Wyse è stato selezionato per la categoria Nuove Proposte della 75° edizione del Festival di Sanremo.