La Schlein per Borzonasca Arriva la leader del Pd

Trentatré anni lui, trentotto lei. Lui alla prima candidatura ufficiale da sindaco, lei un ciclone che ha travolto la cosiddetta vecchia politica fino a diventare il leader nazionale del Partito democratico. Il primo di sesso femminile nella storia del partito. Il loro incontro è fissato oggi alle 19.30 in piazza Duomo, con Elly Schlein che dopo aver fatto tappa a Massa verrà a Pietrasanta per sostenere la candidatura di Lorenzo Borzonasca in vista del ballottaggio in agenda domenica e lunedì contro lo sfidante del centrodestra Alberto Giovannetti. Borzonasca, chiamato a recuperare un gap di 1.200 voti – tanto è lo scarto da Giovannetti accumulato al primo turno – avrà il sostegno delle liste del Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico, ma per la presentazione dell’eventuale squadra di giunta ha deciso di aspettare l’esito delle elezioni.

"Non mi interessa – spiega – fare annunci ora solo per acchiappare voti. Anche per questo motivo preferisco non fare nomi in anticipo". Borzonasca concede solo qualche indiscrezione in merito all’identikit della squadra con cui ha in mente di lavorare se dovesse diventare primo cittadino di Pietrasanta. "Posso soltanto dire che sarà una giunta totalmente rinnovata – dice ancora – nel senso che sarà formata da persone che non hanno mai avuto incarichi amministrativi a livello locale. Quindi non ci saranno ex assessori e neppure ex sindaci. Ho voluto al mio fianco persone nuove e di esperienza, sarà una ’rivoluzione giovane’". Già pronta anche la mappa degli incarichi che, nel caso, saranno assegnati agli stessi futuri assessori: "Ognuno di loro sarà il rappresentante diretto di una porzione del territorio comunale. Ci sarà pertanto un assessore delegato per Strettoia, un altro per le frazioni collinari e così via toccando l’entroterra, sia quello lato Africa-Crociale sia quello lato Pollino-Traversagna, fino alla Marina. Non solo: ho previsto – conclude Borzonasca – di asssegnare deleghe attuali come la tutela del suolo, la digitalizzazione e il decoro urbano. Anche i consiglieri comunali avranno una capillarità ancora maggiore sul territorio".

Daniele Masseglia