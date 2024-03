"La sabbia del porto sulla Costa Apuana"

"Una decisione che giudichiamo incomprensibile" dichiara Roberto Della Tommasina, vicepresidente del sindacato balneari Confcommercio delle province di Lucca e Massa Carrara, sullo spostamento della sabbia dal porto di Viareggio, escavata dalla Regione per consentire ai pescherecci di entrare in sicurezza ed evitare di rimanere incagliati, in località distanti pochi chilometri e già abbondanti di sabbia. "Ad una distanza contenuta c’è un litorale, la Costa Apuana, che soffre da anni di un gravissimo fenomeno di erosione - prosegue - Vista la Regione impegnata in operazioni di ripascimento con lo stanziamento della giunta di 3 milioni di euro destinati ai Comuni costieri colpiti dall’erosione, crediamo che far arrivare sulla Costa Apuana la sabbia escavata avrebbe un senso logico, ma anche economico".