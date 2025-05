La rinascita del Palestrone. Un maxi investimento per riqualificare l’impianto

Affidati i lavori per il rifacimento della palestra Dorando Pietri, comunemente chiamata “il palestrone“ ed erroneamente “Dorando Petri“, al Varignano: un investimento di 780mila euro per l’impianto dedicato all’hockey su pista, pattinaggio artistico a rotelle e calcetto. Ad aggiudicarseli è l’azienda Edil Cba Srl di Favara. L’opera rientra nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026, approvato dalla giunta Del Ghingaro, e prevede interventi volti a garantire la sicurezza e il miglioramento strutturale dell’impianto: in particolare il rifacimento della pista in parquet sportivo, dei parapetti, la messa in sicurezza delle pareti, l’abbattimento di barriere architettoniche, e il rifacimento dei bagni e dei locali interni adeguandoli alla normativa Coni.

"Quest’impianto non è soltanto un luogo in cui si fa sport, ma un vero e proprio punto di riferimento per la nostra comunità – commenta l’assessore con delega all’edilizia sportiva Rodolfo Salemi –: qui crescono i ragazzi, si allenano, si incontrano le scuole, si disputano gare, si costruiscono legami. È un luogo vivo, pieno di energia e di significato per il quartiere". "Vogliamo che questo spazio – prosegue – torni a essere, ancora di più, un luogo in cui si cresce, si impara il rispetto delle regole, si lavora in squadra, si sogna. Un investimento per lo sport, certo, ma soprattutto per il futuro della nostra comunità".

Nell’ambito dell’intervento verrà corretta anche la targa in memoria del maratoneta Dorando Pietri, riparando all’errore commesso un tempo. Pietri, “colui che ha vinto e ha perso la vittoria“ alle Olimpiadi del 1908, passato alla storia per aver inseguito con tenacia il traguardo e un sogno, in alcune errate trascrizioni storiche compare come Dorando Petri. E così, anni fa, è stato battezzato impropriamente anche “Il palestrone“.

Nei prossimi giorni l’assessore incontrerà i gestori e tutte le associazioni che usano l’impianto per presentare i lavori di riqualificazione ed aiutarli ad individuare soluzioni alternative per gli impegni sportivi dei prossimi 6 mesi. "L’obiettivo – conclude l’assessore Salemi – è completare l’intervento entro l’estate in modo da ridurre al minimo i disagi: i lavori porteranno inevitabilmente qualche sacrificio, ma è un passaggio necessario per restituire a tutti, atleti, studenti, allenatori e famiglie, una palestra riqualificata. Più sicura, più bella, moderna e funzionale".