La ricorrenza. Poesia e danza per Carducci

PIETRASANTADomani a 118 anni dalla morte di Giosuè Carducci (nella foto) avvenuta il 16 febbraio 1907 a Bologna, la Piccola Atene ricorderà il suo illustre concittadino con una mattinata all’insegna delle arti, dalla poesia alla musica e fino alla danza, organizzata dal Comune in collaborazione con il “Premio Carducci” e la partecipazione di studenti e studentesse della scuola secondaria di 1° grado “Barsanti”.

Appuntamento alle 11 nel giardino della Casa Natale di Valdicastello, luogo simbolo della memoria carducciana: dopo i saluti istituzionali, dell’amministrazione comunale e della presidente del premio Ilaria Cipriani, nella “doppia veste” di docente, una rappresentanza della classe 2a A porterà il messaggio di ricordo della comunità scolastica e della dirigente Maria Teresa Di Leone interpretando a passo di danza i versi di “San Martino”, declamati da Dario Genovesi, giovane talento della 3a B.

La cerimonia si concluderà con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato al primo Nobel italiano per la letteratura, opera dello scultore Antonio Bozzano. Sono aperti i termini di partecipazione all’edizione 2025 del Premio Carducci, riservato agli autori di un’opera edita in lingua italiana pubblicata dopo il 1° gennaio 2024. I componimenti “candidati” dovranno pervenire in sei copie entro il 19 maggio, spediti alla segreteria del premio dalle case editrici o direttamente dagli autori. Informazioni all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o al numero 0584 795246 negli orari di apertura degli uffici comunali.