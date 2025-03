La ricchezza del marmo bianco

Situata ai piedi delle Alpi Apuane, Carrara è celebre in tutto il mondo per l’estrazione del prezioso marmo bianco utilizzato fin dai tempi della civiltà romana. Reso famoso dai grandi artisti del Rinascimento, a Carrara l’"oro bianco" è il soggetto principale intorno al quale tutto ruota.

Il nostro giro inizia nel nucleo medievale della città, in particolare dal Duomo dedicato a Sant’Andrea e costruito interamente in marmo. Menzionato per la prima volta nel 1099, ha una facciata in stile romanico-gotico con marmi a fasce bianche e nere e uno splendido rosone trecentesco, un campanile in stile ligure e portali decorati in stile romanico. L’interno, seppur austero, custodisce importanti opere d’arte. Si affaccia su una piazza di forma irregolare piccola ma graziosa ed è circondato da palazzi di origine medievale.

Nella piazza si trova anche la fontana del Gigante rappresentante Andrea Doria come Netturno. In un angolo della Piazza, un’iscrizione ricorda il soggiorno di Michelangelo Buonarroti nell’edificio. L’artista, infatti, era solito visitare le cave di Carrara per scegliere personalmente il marmo più adatto per le sue sculture.

Camminando tra gli stretti vicoli medievali giungiamo fino alla grande Piazza Gramsci, un tempo piazza d’Armi e prima ancora giardino privato del principe. A breve distanza notiamo il Palazzo Cybo-Malaspina, oggi sede dell’Accademia di Belle Arti, un complesso che si sviluppa a partire da due nuclei ben distinti: un castello di epoca medievale e una dimora rinascimentale.

Da segnalare nel centro storico anche Via Roma, la principale via del centro su cui si affacciano negozi e caffè, via Loris Giorgi con i suoi palazzi risalenti al Seicento e Settecento e Piazza del Teatro, su cui sorge il neoclassico Teatro degli Animosi, il principale teatro della città di Carrara inaugurato nel 1840 e anch’esso con la facciata rivestita di marmi bianchi.

Non lontano, Via San Pietro è stata riqualificata da numerosi murales creati da street artist sia emergenti sia affermati. Arriviamo in Piazza Alberica, un grande spazio caratterizzato da una pavimentazione in marmo e da edifici di pregio come Palazzo delle Logge e il Palazzo dei Conti del Medico. Al centro della piazza, dove un tempo si svolgeva il mercato del bestiame, si trova una grande statua raffigurante la duchessa Maria Beatrice d’Este.