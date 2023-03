La Realpolitik del Cgc Quella volta che americani, israeliani e palestinesi sfilarono tutti insieme

Un torneo giovanile di calcio come veicolo per favorire la distensione degli attriti internazionali, andando alla ricerca della ricetta vincente della pace. E’ la missione che il Centro Giovani Calciatori ha inteso promuovere fin dalle prime edizioni. Pensate che nel 1952, otto anni dopo la strage di Sant’Anna di Stazzema, con il sangue delle 560 vittime che erano ancora nella mente dei familiari, il Cgc Viareggio decise di invitare una formazione tedesca, il Monaco 1860, proveniente dalla Baviera, una regione, come ha poi confermato il processo nel nuovo millennio, dalla quale arrivavano molti dei militari tedeschi autori della strage degli innocenti. E’ solo uno dei tanti episodi. Ma significativo. Come del resto altri passaggi della manifestazione, la cui 73esima edizione è stata inaugurata ieri pomeriggio allo stadio Ferracci di Torre del Lago con la cerimonia d’apertura, la lettura del giuramento da sempre ispirato ai valori della pace, della lealtà e della correttezza. E così, tornando a fare un po’ di storia, questo Torneo ha battezzato, in piena Guerra Fredda, l’arrivo delle formazioni espressione di paesi del Blocco di Varsavia, quando il mondo era diviso in due. Oppure come quando nel 1978, a Viareggio arrivò per la prima volta una formazione...