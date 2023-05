La protesta delle scuole in Parlamento Interrogazione del Pd contro i tagli

Per scongiurare il taglio delle classi nelle scuole di Viareggio e della Versilia arriva anche l’interrogazione parlamentare del Partito Democratico, firmata dagli onorevoli Marco Simiani (in foto), Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Christian Di Sanzo, Laura Boldrini, Marco Furfaro e Irene Manzi. "La chiusura dell’indirizzo musicale alle scuole medie Gragnani di Torre del Lago e Viani di Viareggio – intervengono sul punto i democratici di Viareggio – sono dovute alle scelte del governo di destra. Nell’interrogazione – proseguono – si ricorda che la Legge di Bilancio del dicembre 2022 ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione dei criteri per l’organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi che produce di fatto non solo la riduzione delle sedi, ma anche del personale e dei dirigenti scolastici. Personale che sarà quasi dimezzato rispetto ad oggi, con oltre 3000 dirigenti scolastici in meno che andranno ad impattare negativamente soprattutto sui territori già in difficoltà come le aree interne e le zone marginali del Paese. A causa di tali norme, oltre 700 istituti scolastici, di ogni ordine e grado, potrebbero essere soppressi ed accorpati su tutto il territorio nazionale, provocando inevitabilmente ulteriori disuguaglianze educative".