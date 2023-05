La promessa del sindaco "A breve sbloccati i conti"

Il caso dei conti correnti della Misericordia di Tonfano pignorati dal Comune potrebbe sbloccarsi nel giro di una settimana. Avrà un seguito, quindi, il gesto eclatante dei volontari, i quali nei giorni scorsi avevano parcheggiato un’ambulanza davanti al municipio esponendo dei cartelli di protesta. Il mezzo nel frattempo è stato rimosso. "Entro una settimana – annuncia Alberto Giovannetti, sindaco uscente e candidato con il sostegno di Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia – gli uffici disporranno quanto necessario a trasferire il pignoramento sull’immobile che, seppur tardivamente, il commissario della Misericordia Iacolare ha indicato. A quel punto servirà un accordo per formalizzare l’impegno della Misericordia verso il Comune e permettere così all’ente di dissequestrare il conto corrente con tutte quelle garanzie che la legge richiede". Secondo Giovannetti uno degli effetti sarà anche quello di far riaprire il centro prelievi: "Domenica, all’iniziativa dei ’Medici friends for Florence’ all’ingresso del pontile, ho potuto parlare a cuore aperto con alcuni volontari della Misericordia, spiegando loro come sono andate le cose e ascoltando i loro racconti sulla situazione attuale. Ho ricevuto segnali positivi e concreti, oltre all’ennesima prova della grande generosità di questi ragazzi. La mia responsabilità verso la comunità non è mai venuta meno e spero che ogni soggetto coinvolto in questa vicenda faccia lo stesso per la sicurezza della comunità di Tonfano, della Versilia e della Misericordia".