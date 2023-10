La Procura di Torino, i nomi svelati e il patteggiamento di Fagioli

L’inchiesta che sta sconvolgendo il mondo del calcio è partita dalla Procura di Torino lo scorso maggio. Nella rete dei Pm sono finiti al momento tre giocatori di serie A, i cui nomi – Niccolò Fagioli (nella foto) della Juventus, Sandro Tonali, ex Milan in forza al Newcastle in Premier League inglese e Niccolò Zaniolo, ex Roma tesserato con l’Aston Villa in Inghilterra – sono stati anticipati nei giorni scorsi da Fabrizio Corona che ha sempre detto di avvalersi di una fonte più che attendibile. Per la verità il re dei paparazzi ha poi ‘sparato’ altri nomi che sono stati smentiti dalla Procura di Torino.

Le scommesse di per sé non sono illegali. Il problema con la giustizia ordinaria si ha quando si utilizzano piattaforme illecite. E soprattutto i problemi con la giustizia sportiva si hanno quando un tesserato Figc scommette su partite di calcio. Per questo Fagioli ha già patteggiato un anno di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative. Ed è la strada che sta percorrendo anche Tonali, mentre Zaniolo nega di aver mai scommesso su partite di calcio.