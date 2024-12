La Pro Loco elegge il nuovo direttivo. Si vota domani e domenica: ecco i 16 candidati

Dal parroco al geologo, passando per la studentessa, l’operaio o la casalinga. Sono sedici le persone candidate alla carica di consigliere della Pro Loco Seravezza in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione, costituita nel 1930 e prossima ai 95 anni di storia, in agenda domani – in concomitanza con l’assemblea – e domenica.

Ecco chi sono i candidati: Roberto Ardito (pensionato), Fabrizio Binelli (commerciante), Cesare Castelli (consulente di design), Alan Cavani (studente), Dario Del Veneziano (impiegato), Alexandra Franceschi (giardiniera), Sergio Mancini (geologo), Marina Marrai (impiegata), Monnica Mattei (operatrice turistica), Giulia Luigina Mazzucchelli (pensionata), Angelica Paoli (studentessa), Marco Salvetti (pensionato), Andrea Tarabella (operaio), Massimo Tarabella (impiegato), Mara Tognelli (casalinga) e infine Luca Volpi (parroco).

Tornando alle elezioni, l’assemblea è stata programmata per domani, con prima convocazione alle 14 e la seconda alle 15, alla sede della Pro Loco in via Corrado Del Greco 11. All’ordine del giorno dell’assemblea ci saranno le comunicazioni del presidente, la presentazione dei sedici candidati, le votazioni per il consiglio direttivo e la proclamazione degli eletti. Quanto al seggio elettorale, si svolgerà invece domani pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e domenica mattina dalle 9,30 alle 12,30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco allo 0584-757325 oppure all’indirizoz di posta elettronica [email protected]