"La Prima Estate" Il parco di Bussoladomani ospita le sonorità indie

Il meteo sembra aver scelto il momento giusto per ricordarsi che siamo alla metà di giugno. Dopo settimane di tentennamenti e scrociate di pioggia improvvise, proprio con in concomitanza con la serata inaugurale del format "La Prima Estate" è arrivato il primo assaggio... d’estate. Che ha reso memorabile il battesimo del fuoco della seconda edizione del festival musicale targato D’Alessandro e Galli che, per due fine settimana, renderà il parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore un calderone musicale in cui mischiare generi, stili e sonorità da tutto il mondo. Ieri, i gandi protagonisti di giornata sono stati Nas, Geolier, Noyz Narcos e Bassi Maestro, per una data dedicata al mondo del rap e hip hop.

Stasera, a partire dalle 18,30, la serata sarà dedicata al mondo indie. Sul palco si alterneranno i Bon Iver, ossia i re incontrastati del genere a stelle e strisce, guidati da Justin Vernon (due Grammy Awards all’attivo e quattro album di culto nel cassetto). Li anticipano i Kings of Convenience, con il loro sound perfetto da ascoltare sul prato davanti al tramonto; e il pop sperimentale dei Japanese Breakfast, in arrivo dal Coachella e Glastonbury. Apre la serata Guinevere, gioiello nostrano e tra i più brillanti, tra folk e reminiscenze dei Radiohead. I biglietti per La Prima Estate sono in vendita su TicketOne e Dice, oltre che sul sito ufficiale della manifestazione. Il primo weekend del festival si chiude domani con l’unica data gratuita della manifestazione, quella dedicata alla musica elettrica ed elettronica: di scena Dardust (Electronic Set - Left Hemisphere), Nation of Language ed Elasi.

RedViar